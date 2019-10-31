Зозуля визнаний кращим гравцем “Альбасете” в жовтні

Український футбольний форвард “Альбасете” Роман Зозуля визнаний кращим гравцем іспанського клубу в жовтні.

Роман Зозуля отримав найбільшу кількість голосів уболівальників за звання кращого гравця в “Альбасете” в опитуванні, організованому порталом Fútbol Mahou.

У жовтні український футболіст взяв участь у 5 матчах за іспанський клуб, в яких забив важливі 2 м’ячі - у ворота “Фуенлабради” (1:0) та “Кадиса” (1:0).

За 13 турів "Альбасете" набрав 22 очки і піднявся на 2-е місце у другому іспанському дивізіоні. Лідирує "Кадис" - 31 очко.

Всього в нинішньому сезоні Сегунди Роман Зозуля зіграв 12 матчів за "Альбасете". В його активі 3 голи і 1 результативна передача.

Фото: dynamomania.com