Гвардіола очолює рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Англії

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Англії серед всіх видів спорту, який опублікувало британське видання The Sun.

Хосеп Гвардіола заробляє більше всіх - 20 млн фунтів стерлінгів на рік, повідомляє Prosportua.

На другій сходинці з великим відривом знаходиться наставник "Тоттенгема" Маурісіо Почеттіно — 8,5 млн, не третій - Оле-Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") — 7,5 млн.

4 і 5 місце ділять між собою Юрген Клопп ("Ліверпуль") і виконавчий директор "Мерседеса" (“Формула-1”) Тото Вольфф - 7 млн.

Нагадаємо, що "Манчестер Сіті" є чемпіоном Англії сезону-2018/19.