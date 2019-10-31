Євген Шахов відзначився першою результативною передачею у складі “Лечче”

Півзахисник національної збірної України з футболу Євген Шахов відзначився першою результативною передачею у складі італійського “Лечче”.

У матчі 10-го туру італійської Серії А “Лечче” на виїзді зіграв унічию з “Сампдорією” (1:1), а український півзахисник відіграв у цьому поєдинку 69 хвилин. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Євген Шахов з’явився у стартовому складі своєї італійської команди і уже на 8-й хвилині відзначився дебютною результативною передачею.

Відео кращих моментів матчу:

Наразі “Лечче” має в активі 9 очок і посідає 16-у сходинку в турнірній таблиці футбольного чемпіонату Італії.

Всього в нинішньому сезоні Євген Шахов провів за свою команду 5 матчів, в яких зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Євген Шахов увійшов до складу 25-ти футболістів, викликаних на найближчі матчі національної команди – товариський проти Естонії (14 листопада, Запоріжжя) та кваліфікаційний до Євро-2020 проти Сербії (17 листопада, Белград).