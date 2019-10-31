Михайлюк набрав 9 очок у своєму дебютному матчі в сезоні НБА

Український легкий форвард американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк провів свій перший матч у нинішньому сезоні НБА.

Святослав Михайлюк взяв участь у матчі проти “Торонто Репторс”, який завершився з рахунком 125: 113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28), і відіграв у ньому 8 хв 34 сек. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст встиг набрати 9 очок і зробити 1 підбирання.

Відео кращих моментів матчу:

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк пропустив перші стартові чотири гри команди в новому сезоні НБА.

У своєму наступному матчі “Детройт” зіграє проти “Чикаго”.

Фото: Getty Images