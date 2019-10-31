Михайлюк набрав 9 очок у своєму дебютному матчі в сезоні НБА
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Укрінформ
Український легкий форвард американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк провів свій перший матч у нинішньому сезоні НБА.
Святослав Михайлюк взяв участь у матчі проти “Торонто Репторс”, який завершився з рахунком 125: 113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28), і відіграв у ньому 8 хв 34 сек. Про це повідомляє Sport Arena.
За час, проведений на майданчику, український баскетболіст встиг набрати 9 очок і зробити 1 підбирання.
Відео кращих моментів матчу:
Нагадаємо, що Святослав Михайлюк пропустив перші стартові чотири гри команди в новому сезоні НБА.
У своєму наступному матчі “Детройт” зіграє проти “Чикаго”.
Фото: Getty Images