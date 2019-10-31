Кривцов, Коноплянка і Марлос відновляться принаймні до ЛЧ - тренер "Шахтаря"

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру прокоментував стан своїх підопічних після пошкоджень, які вони отримали в кубковому поєдинку з київським “Динамо” (1:2).

Луїш Каштру на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що, ймовірно, у Кривцова, Коноплянки і Марлоса м’язові травми, але він сподівається на відновлення футболістів якщо не до наступної гри, то принаймні до Ліги чемпіонів.

“Зараз потрібно оцінити ситуацію. У Кривцова м'язова травма - так ми думаємо зараз. Щодо Коноплянки і Марлоса - так само. Це зрозуміло: в щільному календарі, при великій кількості матчів, такі складності трапляються. Постараємося відновити їх хай не до наступної гри, але принаймні до Ліги чемпіонів”, - цитує Каштру клубна пресслужба.

Як повідомлялося, 30 жовтня в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Динамо" у додаткові екстра-тайми взяло гору над чинним володарем трофею донецьким "Шахтарем" (2:1) і заповнило останню вакансію у чвертьфіналі.

Троє “гірників” отримали в цьому поєдинку пошкодження: Сергій Кривцов (не вийшов на поле після першого тайму), Євген Коноплянка (на 73-й хвилині його замінив Дентіньйо) і Марлос (на 101-й хвилині його замінив Маркос Антоніо).

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 4 березня, півфінали - 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.