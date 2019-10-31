"Київ-Баскет" здобув другу перемогу в Кубку Європи ФІБА

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" переміг у Софії болгарський "Левськи" у другому турі групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Зустріч завершилася на користь гостей з рахунком 83:76 (25:22, 24:22, 14:18, (20:14), повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі квартету F "Дніпро" у Білорусі із результатом 101:108 (17:28, 20:27, 29:21, 27:17, 8:15) поступився в овертаймі команді "Цмокі-Мінськ", з якою "Київ-Баскет" зустрінеться 5 листопада у київському Палаці спорту.

Турнірне становище: "Цмокі-Мінськ" - 4 очки, "Київ-Баскет" - 4, "Дніпро" - 2, "Левськи" - 2.