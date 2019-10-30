Хачеріді провів перше тренування у брестському "Динамо"
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Укрінформ
Український захисник білоруського футбольного клубу “Динамо” із міста Брест Євген Хачеріді провів перше тренування зі своєю новою командою.
Євген Хачеріді провів розминку з основним складом "Динамо-Брест", а потім займався індивідуально з тренером із фізичної підготовки. Про це повідомляє клубна пресслужба.
Євген Хачеріді виступатиме під 34 номером, але дебютувати за клуб зможе лише в наступному сезоні.
Відеорепортаж першого дня перебування Хачеріді в Бресті:
Як повідомлялося, днями український захисник Євген Хачеріді став гравцем білоруського футбольного клубу “Динамо” із міста Брест.
Контракт 32-річного ексфутболіста збірної України з новим клубом розрахований на 2 роки і почне діяти з 1 січня 2020 року.