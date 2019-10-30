Світоліна після перемоги над Халеп: Сподіваюся зберегти цей рівень тенісу

Обігравши у середу у двох сетах румунку Симону Халеп, українська теннісітка Еліна Світоліна гарантувала собі вихід із групи та путівку до півфіналу Підсумкового турніру WTA у Шеньчжені (Китай).

У бліц-інтерв'ю після матчу Еліна зазначила, що на турнірі вона грає стабільно і сподівається зберегти цей рівень тенісу на наступні поєдинки, повідомляє BTU.

"Матчі з Халеп потребував надзвичайно багато фізичних сил. Ми обидві діставали багато м'ячів, витрачали чимало енергії. Сьогодні я відіграла дуже стабільно, добре діяла у захисті. Я очікувала, що у Шеньчжені будуть напружені матчі, тому намагалася залишатися зібраною перед кожною грою. Сподіваюся, що зможу зберегти цей рівень тенісу і добре відіграти наступні поєдинки", - сказала перша "ракетка" України.

Читайте також: Світоліна перемогла Халеп і зіграє у півфіналі Підсумкового турніру WTA

Як інформувало агентство, на Підсумковому турнірі WTA-2019 Світоліна здобула перемоги над Кароліною Плішковою з Чехії - 7:6 (14:12), 6:4 та Халеп - 7:5, 6:3.