“Динамо” і “Шахтар” визначилися з формою футболістів на сьогоднішній поєдинок

Київський футбольний клуб “Динамо” і донецький “Шахтар” визначилися з формою футболістів на сьогоднішній поєдинок в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

30 жовтня о 19.30 на поле стадіону НСК “Олімпійський” динамівці вийдуть у білих футболках і синіх шортах, воротар - у чорній формі. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Гірники” гратимуть в помаранчевих футболках і чорних шортах, воротар - в блакитній формі.

Відповідне рішення було затверджено в день матчу на традиційній нараді за участю служб, задіяних в проведенні матчу, та представників команд.

Як повідомлялося, головним арбітром матчу “Динамо” - “Шахтар” 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу призначений Віктор Копієвський з Кропивницького. Букмекери вважають фаворитом цього протистояння донеччан.