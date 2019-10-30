Росія хотіла підкупом здобути право на проведення ЧС-2018 з футболу - ЗМІ

Стало відомо, що оргкомітет "Росія-2018" під час вибору країни-господині чемпіонату світу 2018 року з футболу розглядав можливість підкупу чиновників ФІФА.

У мережі опублікували переписку, що свідчить про можливий підкуп членів ФІФА. Про це повідомляє Football24.ua із посиланням на телеграм-канал Black Mirror.

“У соцмережі було опублікувано фрагменти листування між колишнім главою департаменту культури Москви Сергієм Капковим і заступником гендиректора оргкомітету "Росія-2018" Олександром Джорджадзе. Останній надіслав Капкову, а також Аркадію Дворковичу і Олександру Плутніку, помічнику Ігоря Шувалова (віцепрем’єр-міністр Російської Федерації – ред.), лист на тему "Досьє на чиновників ФІФА". У файлі, який містився у розсилці, була особиста інформація про членів виконкому ФІФА і можливі методи впливу на них, аби домогтися їх прихильності перед вибором країни-господині ЧС”, - йдеться в повідомленні.

Так, в документі сказано, що голос Франца Беккенбауера можна отримати за "щедру винагороду консультаційних послуг" його радника, яка оцінюється у 3 млн євро і ще 1,5 млн євро у разі перемоги російської заявки. Досягти схильності Мішеля Платіні можна через "вплив на потужних комерційних партнерів УЄФА". На Йозефа Блаттера можна вплинути через його племінника, чия компанія володіє телевізійними правами ФІФА. Голос британця Джеффа Томпсона можна отримати за цінні подарунки його дружині, а вийти на американця Чака Блейзера можна через Романа Абрамовича. Голоси інших членів виконкому ФІФА пропонується отримати простим підкупом, у деяких випадках – прямим.

В іншому листі робиться акцент на тому, що "необхідно встановити контакт із довіреними особами членів виконкому, а також визначити в російській бізнес-еліті осіб, чиї комерційні інтереси перетинаються з інтересами членів виконкому, адже деякі з них є великими бізнесменами".

Нагадаємо, ЧС-2018 з футболу проводився на 12 стадіонах в 11 російських містах. Це перший чемпіонат світу з футболу, на якому використовувалася система VAR. Перемогу у турнірі святкувала збірна Франції. Фінальний матч проводився 15 липня на стадіоні “Лужники” в Москві.

Фото: ФІФА