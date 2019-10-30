Суперник "Динамо" по Лізі Європи УЄФА звільнив головного тренера

На тренерському містку опонента київського "Динамо" по футбольній Лізі Європи швейцарського "Лугано" відбулися зміни.

Звільнено наставника команди Фабіо Челестіні, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"На тренувальну базу команди приїхав президент "Лугано" Анджело Рензетті і розповів футболістам, що на місце Челестіні буде призначать Мауріціо Якобаччі, тільки-но розірве контракт з іншим швейцарським клубом - "Беллінцоною". Орієнтовно до 1 листопада тренування проводитимуть Мірко Конте та Маттіа Крочі Торті", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що у чемпіонаті Швейцарії "Лугано" йде на 10-у, передостанньому місці, маючи 10 очок після 12-ти ігор. У групі В Лігі Європи швейцарський клуб посідає останнє місце з одним очком, набраними у грі з "Динамо".

На фото: Мауріціо Якобаччі.