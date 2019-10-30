Дуелунд і Кадірі відновилися від травм і можуть зіграти проти “Шахтаря”

Двоє півзахисників київського футбольного клубу “Динамо” повністю відновилися від травм і мають шанс вийти сьогодні на поле в кубковому матчі проти донецького “Шахтаря”.

Повністю відновилися від травм і тренуються в загальній групі півзахисники “Динамо” Мохаммед Кадірі та Міккель Дуелунд. Про це повідомляє Dynamomania.com.

Натомість під питанням знаходиться участь у поєдинку з “Шахтарем” Віталія Буяльського та Карлоса де Пени, які перед цим пропустили гру зі львівськими "Карпатами". Футболісти продовжують відновлення від своїх ушкоджень.

Також у лазареті "біло-синіх" перебувають Денис Бойко та Микита Бурда.

Нагадаємо, данський півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд повернувся на поле в матчі чемпіонату України U-21 проти "Карпат". У першому таймі він виконав штрафний удар, але м'яч пролетів вище воріт.

У нинішньому сезоні Дуелунд не зіграв жодного матчу за основний склад "Динамо", відновлюючись від наслідків ушкодження щиколотки.

Мохаммед Кадірі розпочав тренування у загальній групі "Динамо" ще перед матчем із "Копенгагеном" (1:1), який відбувся у четвер, 24 жовтня.

Як повідомлялося, у середу, 30 жовтня, футболісти київського "Динамо" приймають донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу розіграшу Кубка України. Поєдинок пройде на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19.30. Букмекери вважають фаворитом цього протистояння "Шахтар".