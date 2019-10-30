Снігур не змогла подолати перше коло турніру ITF у Китаї

Українська тенісистка Дар'я Снігур завершила виступ на турнірі ITF у Лючжоу (Китай).

У стартовому матчі основної сітки турніру ITF World Tennis Tour із призовим фондом фондом 60 тис. доларів Дар'я Снігур поступилася восьмій сіяній Наталії Костич із Сербії. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок Снігур - Костич тривав 55 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 2:6. По ходу зустрічі Снігур допустила 7 подвійних помилок, зробила 1 брейк і програла 5 геймів на власній подачі.

Нагадаємо, за вихід до основної сітки змагань 17-річна киянка перемогла у кваліфікації Ву Хо Чін з Гонконгу (6:0, 6:0) і китаянку Чжен Вушуан (6:1, 6:1).

Змагання в Лючжоу є для неї найпрестижнішими за час виступів у "дорослому" професіональному тенісі. Минулого тижня Снігур стала фіналісткою юніорського Підсумкового турніру в Ченду (Китай).

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Наступного тижня Дар'я Снігур заявлена у кваліфікації 100-тисячника ITF в Шеньчжені (Китай).