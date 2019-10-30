Букмекери дали прогноз на поєдинок Світоліної з Халеп у Шеньчжені

Сьогодні перша “ракетка” України Еліна Світоліна проведе свій другий матч в груповому раунді Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA Finals), який триває у Шеньчжені (Китай).

Поєдинок Еліни Світоліної з румунською тенісисткою Сімоною Халеп пройде другим запуском і розпочнеться не раніше 12.30 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна наразі посідає 8 місце в рейтингу WTA, Сімона Халеп — 5-е.

Букмекери практично на рівних оцінюють шанси тенісисток на перемогу. Успіх румунської тенісистки оцінюється коефіцієнтом 1,896, перемога Світоліної - 1,904.

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Еліна Світоліна втретє виступає на Підсумковому чемпіонаті WTA. Минулого року вона стала чемпіонкою турніру, здобувши перемоги у всіх п'яти поєдинках. Сімона Халеп уп'яте виступає на WTA Finals. 2014 року вона поступилася Серені Вільямс у вирішальному матчі.