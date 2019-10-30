Українські баскетболістки перший домашній матч відбору Євро-2021 зіграють у Харкові

Національна жіноча збірна України 17 листопада проведе перший домашній поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

Поєдинок Україна — Португалія відбудеться 17 листопада у Харкові в ПС “Локомотив” і розпочнеться о 18.00. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Збірна України у кваліфікаційній групі чемпіонату Європи-2021 грає з командами Португалії, Бельгії та Фінляндії. На чемпіонат Європи із 35 команд вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими.

Матчі кваліфікації проходитимуть у три "вікна": 10–18 листопада 2019 року, 8-16 листопада 2020 року та 31 січня–8 лютого 2021-го.

Національна жіноча збірна України з баскетболу стартує в кваліфікації чемпіонату Європи 14 листопада в Бельгії матчем проти Португалії.