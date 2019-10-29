Ветерани і журналісти зіграють матч за “Кубок Легенд українського футболу”

Благодійний товариський матч “Кубок Легенд українського футболу” між командами національної збірної України серед ветеранів та збірної журналістів України відбудеться 30 жовтня о 15:00 на київському стадіоні НТК “Темп”.

Про це повідомляє Інформаційне агентство “Центр новин”.

Зазначається, що метою матчу є допомога дітям-сиротам та дітям-переселенцям зі Сходу України та Криму.

"Товариський матч буде відбуватися в рамках заходів УАФ перед матчем 1/8 Кубка України серед команд ФК “Динамо” та ФК “Шахтар”. На грі будуть присутні діти та військові, які отримають у подарунок квитки на матч Динамо-Шахтар”, - ідеться в повідомленні.

На вболівальників чекають також концертна програма і призи. Вхід вільний.

Організатори матчу - Українська асоціація футболу, ТОВ “Агробізнес”, Асоціація ветеранів футболу України, Українська Прем’єр-ліга та Інформаційне агентство “Центр новин”.

Національна збірна України серед ветеранів вже четвертий рік поспіль проводить турне містами України та світу на підтримку військових у зоні АТО. За цей час відбулося близько 200 матчів, частина яких – на сході України, в Донецькій та Луганській областях. Тренери збірної - Анатолій Дем’яненко та Володимир Лозинський.

Збірна журналістів України з 2016 року бере участь у благодійних матчах під патронатом УАФ, які покликані допомагати дітям-сиротам, інвалідам, дітям-переселенцям зі Сходу України та Криму.