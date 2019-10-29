Баскетболіст “Одеси” тимчасово відсторонений від матчів через допінг

Форвард баскетбольного клубу “Одеса” Євген Балабан тимчасово відсторонений від участі в офіційних іграх через несприятливий результат допінгового тестування.

Йдеться про ненавмисне потрапляння в організм забороненої речовини. Відсторонення триватиме до прийняття рішення дисциплінарною комісією Національного антидопінгового центру України (НАЦУ). Про це повідомляє офіційний сайт БК “Одеса”.

“БК “Одеса” повідомляє про те, що гравець команди Євген Балабан тимчасово відсторонений від участі в офіційних іграх у зв'язку з несприятливим результатом тестування (ненавмисне потрапляння в організм забороненої речовини) Національним антидопінговим центром України до прийняття рішення дисциплінарною комісією НАЦУ”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Євген Балабан провів на майданчику лише 22 хвилини ігрового часу в одному матчі за одеський клуб.

“Одеса” наразі посідає передостаннє місце в турнірній таблиці української баскетбольної Суперліги.

Читайте також: У Києві зустріли срібних призерів ЧС з баскетболу 3х3

Як повідомлялося, Євген Балабан у складі збірної України з баскетболу 3х3 став срібним призером чемпіонату світу-2019 в Ланьчжоу (Китай).

Фото: FIBA