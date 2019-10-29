Марченко обіграв Стаховського на турнірі ATP Challenger Tour у Німеччині

Марченко обіграв Стаховського на турнірі ATP Challenger Tour у Німеччині

Укрінформ
Перемогою Іллі Марченка над Сергієм Стаховським закінчилося у вівторок українське тенісне дербі на турнірі АТР в Еккенталі (Німеччина) із призовим фондом 46 тис 600 євро.     

Результат зустрічі 2-го кола відповідно другої та першої "ракеток" України - 6:4, 7:6 (7:3), повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 36 хвилин.

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У третьому раунді Марченко зіграє з переможцем матчу Зденек Коларж (Чехія) - Євген Донський (Росія). 

Турнір в Еккенталі завершиться 3 листопада.

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