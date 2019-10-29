“Андерлехт” хоче продати Макаренка в зимове трансферне вікно

Бельгійський футбольний клуб “Андерлехт” не розраховує більше на Євгена Макаренка і збирається виставити його на продаж у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє Voetbal Belgie, "Андерлехт" більше не бачить перспектив у 28-річного українського футболіста в своєму клубі. Його трансферна вартість складає 1,5 млн євро.

Євген Макаренко став гравцем бельгійського футбольного клубу “Андерлехт” влітку 2018 року. Наприкінці минулого сезону через травму ахілла він на тривалий термін вибув з основного складу команди. Тривала реабілітація бажаного успіху не принесла, і в підсумку влітку його прооперували.

Після закінчення сезону брюссельський клуб заявляв про бажання розстатися з українським легіонером, але пізніше це питання виявилося не актуальним, а тренерський штаб навіть заявив, що після повноцінного відновлення досвідчений футболіст може бути вельми корисним оновленій команді на звичній для нього позиції півзахисника оборонного плану.

Востаннє Макаренко виходив на поле в грудні минулого року. Його контракт з "Андерлехтом" розрахований до середини 2022 року.

Фото: SC. Anderlecht