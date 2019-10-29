Троє футболістів “Шахтаря” тренуються окремо перед грою з “Динамо”

Футболісти донецького клубу “Шахтар” завершують підготовку до матчу 1/8 фіналу Кубка України, який відбудеться 30 жовтня на "Олімпійському" проти київського “Динамо”.

Вранці 29 жовтня “гірники” провели коротку півгодинну сесію з акцентом на тактичні заняття, а на завершення - роботу над точністю ударів із різних дистанцій. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Індивідуально займалися травмовані Майкон, Олександр Пихальонок і Андрій Тотовицький.

"Шахтар" готується до кубкового матчу проти "Динамо" / Фото: ФК "Шахтар"

Як повідомлялося, поєдинок “Динамо” - “Шахтар” відбудеться 30 жовтня на столичному НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 19.30.

Головним арбітром призначений Віктор Копієвський з Кропивницького. Букмекери вважають фаворитом цього протистояння "Шахтар".