Троє футболістів “Шахтаря” тренуються окремо перед грою з “Динамо”
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Укрінформ
Футболісти донецького клубу “Шахтар” завершують підготовку до матчу 1/8 фіналу Кубка України, який відбудеться 30 жовтня на "Олімпійському" проти київського “Динамо”.
Вранці 29 жовтня “гірники” провели коротку півгодинну сесію з акцентом на тактичні заняття, а на завершення - роботу над точністю ударів із різних дистанцій. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.
Індивідуально займалися травмовані Майкон, Олександр Пихальонок і Андрій Тотовицький."Шахтар" готується до кубкового матчу проти "Динамо" / Фото: ФК "Шахтар"
Як повідомлялося, поєдинок “Динамо” - “Шахтар” відбудеться 30 жовтня на столичному НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 19.30.
Головним арбітром призначений Віктор Копієвський з Кропивницького. Букмекери вважають фаворитом цього протистояння "Шахтар".