Марта Костюк достроково завершила сезон-2019

Українська тенісистка Марта Костюк прийняла рішення завершити свої виступи у сезоні-2019 раніше, ніж очікувалося.

Про це 17-річна киянка написала у своєму зверненні до уболівальників у Twitter.

"На жаль, я змушена закінчити цей сезон раніше, ніж очікувалося. Спасибі за всю любов, яку ви давали мені протягом сезону. З нетерпінням чекаю, коли побачуся з усіма вами в Австралії", - написала Костюк.

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Марта Костюк наразі посідає 150 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). В сезоні-2019 вона стала фіналісткою на турнірах ITF у Сен-Мело і Торуні в індивідуальних змаганнях і виграла парний титул у Кьяссо.

Фото: BBVA Open Ciudad de Valencia