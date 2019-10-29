Скрипак завоювала олімпійську ліцензію на марафоні в Любляні

Українська легкоатлетка Ольга Скрипак із особистим рекордом завоювала ліцензію на Олімпіаду-2020 у Токіо на марафоні в Любляні (Словенія).

Ольга Скрипак пробігла дистанцію за 2.27,58 год — це її особистий рекорд, повідомляє Tribuna.com.

Також українська легкоатлетка кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2020 у Токіо (Японія). Норма для потрапляння на Ігри становить 2.29,30 год.

Переможницею марафону в Любляні стала Кітура Чепкіруї з Кенії, її результат — 2.21,26 год. Результат Ольги Скрипак виявився 8-м.

Нагадаємо, головні спортивні змагання чотириріччя XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня.

Фото: glavcom.ua