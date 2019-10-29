Третя “ракетка” світу Наомі Осака знялася з WTA Finals

Третя “ракетка” світу японська тенісистка Наомі Осака достроково завершила боротьбу на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen.

Наомі Осака знялася зі змагань у Шеньчжені через травму плеча. Про це повідомляє БТУ.

У своєму першому матчі на WTA Finals японська тенісистка в трьох сетах здолала Петру Квітову.

У Червоній групі її місце займе Кікі Бертенс із Нідерландів. Сьогодні вона стане суперницею Ешлі Барті в матчі другого раунду групового етапу.

Нагадаємо, перша “ракетка” України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі WTA у Шеньчжені (Китай). 28 жовтня вона перемогла Кароліну Плішкову з Чехії з рахунком 7:6 (14:12), 6:4, а тайбрейк 14:12 у першій партії став найтривалішим в історії WTA Finals.

Наступний матч восьма "ракетка" світу українська тенісистка Еліна Світоліна, яка виступає у Пурпурній групі, проведе 30 жовтня проти Б'янки Андреєску (Канада, 4).

Фото: EPA