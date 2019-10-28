«Динамо» підготувало промо до матчу Кубка України проти «Шахтаря»

Поєдинок зіграють у середу, 30 жовтня, на НСК «Олімпійський».

У середу, 30 жовтня, на НСК «Олімпійський» відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Кубка України, в якому зустрінуться «Динамо» та «Шахтаря», повідомляє Укрінформ.

Кияни закликають уболівальників на стадіон і підготували до цього матчу яскраве промо.

Для тих уболівальників, які не будуть присутні в Києві, матч транслюватимуть в прямому ефірі на офіційному каналі клубу в YouTube в розширеному форматі - з студією перед і після гри.

Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30. Студія почне свою роботу в прямому ефірі о 19:10.

На цей поєдинок доступні квитки наступних цінових категорій: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 і 1000 гривень.