Українка Позніхіренко виграла турнір ITF у Тунісі

Українська тенісистка Анна Позніхіренко виграла свій перший одиночний титул за сім років.

Анна Позніхіренко стала переможницею турніру ITF World Tennis Tour із призовим фондом 15 тис. доларів у місті Табарка (Туніс). Про це повідомляє БТУ.

У фінальному матчі тенісистка з Києва, яка отримала другий номер посіву, обіграла першу сіяну німкеню Жюльєтт Марію Жозефіну Штойр із рахунком 2:6, 6:3, 6:4.

Поєдинок тривав більше 2,5 години. За цей час Позніхіренко допустила 2 подвійні помилки, виграла 7 геймів на подачі суперниці та упустила 6 геймів на власній подачі.

Це був восьмий одиночний фінал для 25-річної киянки на турнірах ITF, в якому вона виграла свій другий титул. У вересні 2012 року Позніхіренко стала чемпіонкою 10-тисячника в Туреччині, після чого програла в шести фіналах поспіль.

Фото: WSG Open