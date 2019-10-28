Світоліна заробила $305 тисяч за перемогу над Плішковою

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна заробила 305 тисяч доларів за сьогоднішню перемогу над Кароліною Плішковою.

Саме 305 тисяч доларів отримує кожний переможець матчу в групі на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen, який розпочався в Шеньчжені (Китай). Про це повідомляє Footballua.tv.

Тенісистка, якій вдасться виграти WTA Finals-2019, не програвши жодного поєдинку, заробить 4 млн 750 тис. доларів.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 жовтня, перша "ракетка" України Еліна Світоліна відзначилася новим рекордом на турнірі WTA Finals. Українка перемогла Кароліну Плішкову з Чехії з рахунком 7:6 (14:12), 6:4, а тайбрейк 14:12 у першій партії став найтривалішим в історії Підсумкового турніру WTA.

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Еліна Світоліна і Кароліна Плішкова на Підсумковому турнірі виступають у Пурпурній групі разом із Б'янкою Андреєску (Канада, 4) та Симоною Халеп (Румунія, 5).

Наступний матч восьма "ракетка" світу українська тенісистка Еліна Світоліна проведе 30 жовтня проти Андреєску.