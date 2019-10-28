CAS дискваліфікував за допінг російську чемпіонку світу з легкої атлетики

Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російських легкоатлеток Юлію Гущину і Анну Назарову за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

«Рішення CAS стосовно Юлії Гущиної винесено на підставі повторних перевірок. У пробах, узятих у спортсменки на чемпіонаті світу в Тегу (2011 рік) і Олімпійських іграх у Лондоні (2012 рік), виявлено туринабол. Гущину дискваліфіковано на 4 роки з дати тимчасового відсторонення - 27.03.2017 року. Анулюванню підлягають результати спортсменки, показані з 01.09.2011 по 31.12.2014 рр.», - йдеться в повідомленні.

У цей період вона, зокрема, отримала золото чемпіонату світу-2013 в естафеті 4х400 м, срібло в цій же дисципліні на Олімпіаді-2012, але цю нагороду збірна Росії вже втратила два роки тому: тоді з'ясувалося, що заборонена речовина була у Антоніни Кривошапко, яка також брала участь у складі естафетної команди. Також Гущина позбавляється золотої медалі командного чемпіонату Європи 2011 року.

Що стосується Анни Назарової, то вона «дискваліфікована на два роки з дати тимчасового відсторонення - 17 травня 2017 року». «Анулюванню підлягають результати спортсменки, показані з 8 серпня 2012 по 31 серпня 2014 року», - зазначає пресслужба ВФЛА.

У пробі спортсменки, взятій на Олімпіаді в Лондоні, також виявлено туринабол.

Фото: volgodonsk.news