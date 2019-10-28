Українець Богачук виграв бій за титул WBC

Український боксер Сергій Богачук завоював свій перший в кар'єрі пояс - WBC Continental Americas у першій середній вазі.

27 жовтня в Голлівуді (США) Сергій Богачук провів бій з американцем Тайроном Брунсоном, який завершив яскравим нокаутом і завоював пояс WBC Continental Americas у першій середній вазі. Про це повідомляє XSPORT.

34-річний американський боксер опинився на настилі вже в третьому раунді, але піднявся. У наступній трихвилинці Богачук знову відправив опонента в нокдаун, а потім потужним аперкотом змусив рефері зупинити зустріч.

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Відео кращих моментів бою:

Таким чином, 24-річний уродженець Вінниці Сергій Богачук продовжив свою серію нокаутів в професіональному боксі. На його рахунку вже 16 боїв і 16 дострокових перемог.

Фото: GERMAN VILLASENOR