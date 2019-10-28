Українські військові вибороли 33 нагороди на Всесвітніх Іграх у Китаї

33 медалі різного ґатунку здобули спортсмени Збройних Сил України на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців, які завершилися 27 жовтня в Ухані (Китай).

Збірна України на 7th CISM Military World Games у Китаї виборола 5 золотих, 13 срібних і 15 бронзових нагород. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Золотими нагородами відзначилися: Наталія Прищепа, Ігор Рейзлін, Павло Коростильов і Сергій Фролов, а також Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна - у команді.

Срібні нагороди вибороли: Сергій Смелик, Віктор Шумік, Анна Плотіцина, Наталія Прищепа, Анна Рижикова, Юлія Левченко, Денис Кесіль, Павло Коростильов, Сергій Фролов і Василь Шуптар - в індивідуальних змаганнях; Олег Колодій та Олександр Горшковозов, Олена Кивицька, Фейбі Бежура, Інна Бровко та Аліна Комащук, Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна — у командних.

Бронзовими нагородами відзначилися: Сергій Будза, Анна Чубковцова, Ірина Геращенко, Олег Колодій, Аліна Комащук, Марія Скора, Наталія Кальниш, Микита Коптєлов, Сергій Фролов, Алла Белінська — в індивідуальних змаганнях; Анастасія Бризгіна, Анна Рижикова, Катерина Климюк та Марія Миколенко, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Роман Свічкар та Андрій Ягодка, Фейбі Бежура, Олена Вороніна, Аліна Комащук та Юлія Бакастова, Віталій Матюшенко, Віталій Цьома, Андрій Бибко та Василь Гілянчук, Олександр Петрів, Юрій Колесник та Павло Коростильов — у командних.

У загальнокомандному заліку збірна України посіла 10 місце.

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Всього у 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців взяли участь 10 тисяч спортсменів із 110 країн світу. До складу української збірної ввійшли 87 армійців вищої спортивної майстерності, які брали участь у змаганнях з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, дзюдо, вітрильного спорту, легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, кульової стрільби, стрільби з лука, сучасного та військового п’ятиборства, фехтування.