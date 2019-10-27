АПЛ: «Ліверпуль» здобув вольову перемогу над «Тоттенгемом»

Три очки «Червоним» приніс гол Салаха.

В центральному матчі 10-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на своєму полі «Тоттенгем» 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Вже на 1-й хвилині гості вийшли вперед – відзначився Кейн. Аби відігратися «Ліверпулю» знадобилося 50 хвилин – гол в активі Гендерсона. Далі Салах реалізував пенальті і приніс «Ліверпулю» перемогу 2:1.

Після цієї перемоги у «Ліверпуля» стало 28 очок. Команда Юргена Клоппа зберігає лідерство в АПЛ, випереджаючи на 6 очок «Ман Сіті».