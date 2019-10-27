Людмила Кіченок виграла підсумковий турнір WTA Elite Trophy у парному розряді

Українка Людмила Кіченок та словенка Андрея Клепач стали переможницями Малого підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Elite Trophy в Чжухаї (Китай) із призовим фондом 2 млн 419 тис 844 дол.

У фіналі змагань Кіченок і Клепач завдали поразки китайському тандему Їн-Їн Дуань - Ян Чжаосюань - 6:3, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 20 хвилин.

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Для Людмили Кіченок це вже другий титул в Чжухаї. Торік українка в парі з сестрою Надією також стала чемпіонкою WTA Elite Trophy.