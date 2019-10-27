Хочу організувати для Чісори бій з Усиком – промоутер

Український боксер може зустрітися з досвідченим британцем.

Британський менеджер інтерконтиненатального чемпіона за версією WBO Дерека Чісори Девід Хей заявив про бажання організувати бій з Олександром Усиком. Про це він розповів Sky Sports.

«Мені подобається варіант бою з Усиком, він обов'язковий претендент на титул WBO. Якби вийшло організувати його бій з Чісорою, то було б добре. Дерек може отримати шанс стати претендентом на титул після бою з Усиком, він цього хоче і я зроблю все для цього», - заявив Хей.

Сам Дерек Чісора після перемоги технічним нокаутом в четвертому раунді над британцем Девідом Прайсом заявив про бажання битися з новозеландцем Джозефом Паркером.

Усик отримав статус обов'язкового претендента після свого дебютного бою в суперважкій вазі, в якому він переміг американця Чазза Візерспуна.

Раніше промоутер Едді Гірн анонсував, що переможець бою Чісора - Прайс в 2020 році «проведе супербій». Сам Усик має намір зустрітися з переможцем грудневого бою Ентоні Джошуа - Енді Руїс.