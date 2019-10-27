Тейлор переміг Прогрейса і став чемпіоном WBSS

Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії пройшов у Лондоні.

Британець Джош Тейлор переміг у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) американця Реджиса Прогрейса і став чемпіоном світу в першій напівсередній вазі за версіями WBA та IBF, повідомляє Укрінформ.

Бій проходив на O2 Arena в Лондоні (Великобританія). 28-річний Тейлор переміг суддівським рішенням: 114-114,115-113, 117-112.

Це був фінал у напівсередній ваговій категорії WBSS. Шотландець завоював трофей Мохаммеда Алі. На кону поєдинку також стояли титули чемпіона світу за версією WBA і IBF.

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Відзначимо, що 30-річний Прогрейс зазнав першої поразки в кар’єрі.