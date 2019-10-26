Українець Молчанов вийшов до парного фіналу турніру АТР у Франції
Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов здобув право виступити у фінальному матчі парної сітки турніру ATP у Бресті (Франція) із призовим фондом 92 тис 040 дол.
У поєдинку 1/2 фіналу Денис разом із представником Білорусі Андрієм Василевським обіграв чесько-словацький дует Роман Єбави/Ігор Зеленай, посіяний під першим номером - 5:7, 6:3, 10:7, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 21 хвилину.
У півфіналі українсько-білоруська пара зіграє проти італійсько-іспанського тандему Андреа Вавассорі/Давід Вега-Ернандес.