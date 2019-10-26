АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Астон Віллу» і повернувся на 2-е місце

Український півзахисник Олександр Зінченко пропустив матч через травму.

В матчі 10-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» вдома обіграв «Астон Віллу» 3:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Гості протрималися лише перший тайм, а одразу по перерві Стерлінг вивів «Ман Сіті» вперед. На 65-й хвилині Де Брюйне подвоїв перевагу. Далі забив Гюндоган і зафіксував остаточний рахунок – 3:0 на користь «Ман Сіті».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч через травму. В цьому сезоні в АПЛ Зінченко зіграв 7 матчів.

Після 10-и турів «Ман Сіті» набрав 22 очки і змістив «Лестер» з 2-го місця в АПЛ. Лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 3 очки. В 10-у турі 27 жовтня «Ліверпуль» приймає «Тоттенгем».