Людмила Кіченок змагатиметься за парний трофей турніру WTA Elite Trophy
Укрінформ
Українська тенісистка Людмила Кіченок та словенка Андрея Клепач стали учасницями фінального матчу Малого підсумкового турніру WTA Elite Trophy в Чжухаї (Китай) із призовим фондом 2 млн 419 тис 844 дол.
У своєму другому поєдинку групи "Бугенвілія" українсько-словенський дует обіграв китайський тандем Цзян Сіньюй/Тан Цяньхуей - 2:6, 6:4, 10:6, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 13 хвилин.
Опонентки Кіченок та Клепач визначаться сьогодні після закінчення матчу групи "Лілія" Дуань Інін/Ян Чжаосюань (обидві - Китай) - Дар'я Юрак (Хорватія)/Алісія Росольська (Польща).
Фінальна зустріч змагань пар Малого підсумкового турніру WTA пройде у неділю, 27 жовтня.