Людмила Кіченок змагатиметься за парний трофей турніру WTA Elite Trophy

Людмила Кіченок змагатиметься за парний трофей турніру WTA Elite Trophy

Укрінформ
Українська тенісистка Людмила Кіченок та словенка Андрея Клепач стали учасницями фінального матчу Малого підсумкового турніру WTA Elite Trophy в Чжухаї (Китай) із призовим фондом 2 млн 419 тис 844 дол.

У своєму другому поєдинку групи "Бугенвілія" українсько-словенський дует обіграв китайський тандем Цзян Сіньюй/Тан Цяньхуей - 2:6, 6:4, 10:6, повідомляє Укрінформ. 

Суперниці провели на корті  1 годину 13 хвилин.

Опонентки Кіченок та Клепач визначаться сьогодні після закінчення матчу групи "Лілія" Дуань Інін/Ян Чжаосюань (обидві - Китай) - Дар'я Юрак (Хорватія)/Алісія Росольська (Польща).

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Фінальна зустріч змагань пар Малого підсумкового турніру WTA пройде у неділю, 27 жовтня. 

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