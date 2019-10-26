Снігур зіграє з француженкою у фіналі турніру ITF Junior Finals
Укрінформ
17-річна українська тенісистка Дар'я Снігур легко перемогла американку Херрікейн Тайру Блек у півфінальному матчі юніорського Підсумкового турніру-2019 ITF World Tennis Tour Junior Finals в Ченду (Китай).
Результат поєдинку 6:0, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 56 хвилин.
У вирішальному поєдинку киянка зіграє проти лідера юніорського рейтингу Діани Паррі з Франції.
Як інформувало агентство, нинішнього сезону Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдонський турнір.