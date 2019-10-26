Снігур зіграє з француженкою у фіналі турніру ITF Junior Finals

Снігур зіграє з француженкою у фіналі турніру ITF Junior Finals

Укрінформ
17-річна українська тенісистка  Дар'я Снігур легко перемогла американку Херрікейн Тайру Блек у півфінальному матчі юніорського Підсумкового турніру-2019 ITF World Tennis Tour Junior Finals в Ченду (Китай).

Результат поєдинку 6:0, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 56 хвилин.

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У вирішальному поєдинку киянка зіграє проти лідера юніорського рейтингу Діани Паррі з Франції. 

Як інформувало агентство, нинішнього сезону Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдонський турнір. 

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