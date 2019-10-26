Український боксер Бурсак готується до бою проти екс-чемпіона світу

10-раундовий рейтинговий бій Бурсак - Лем'є відбудеться 7 грудня в Монреалі (Канада).

Український боксер другої середньої ваги Макс Бурсак поділився очікуваннями від майбутнього бою проти канадця Давида Лем'є (40-4, 34 КО). Слова колишнього претендента на титул чемпіона світу наводить прес-служба K2 Promotions.

«Я наполегливо готуюся до бою. Зараз на стадії загальної фізичної підготовки, потім будемо спарингувати. Я розумію, що поєдинок буде дуже непростим, тому що суперник серйозний і досвідчений, третій номер рейтингу WBC. Ми налаштовані на важке протистояння, проте впевнені в собі і їдемо за перемогою.

Я в хорошому психологічному стані, зараз хочу досягти відмінної фізичної форми. Зроблю все можливе, щоб перемогти Лем'є, незважаючи на те, що ми будемо боксувати в його рідних стінах. Перемога на території суперника вдвічі приємніше», - розповів Бурсак.

10-раундовий рейтинговий бій Бурсак - Лем'є відбудеться 7 грудня в Монреалі (Канада). Суперник українця – колишній чемпіон світу IBF у середній вазі, який програв свій титул зірковому Геннадію Головкіну.

Нагадаємо, що в своєму останньому титульному поєдинку Бурсак бився проти Гільберта Раміреса і поступився одноголосним рішенням суддів.