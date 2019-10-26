Лише «Динамо» регулярно допомагає пораненим бійцям ЗСУ – волонтер

Гравці «Динамо» та керівники клубного фан-клубу постійно відвідують Головний військовий шпиталь.

Волонтер при Головному військовому клінічному шпиталі Міністерства оборони України Наталія Юсупова розповіла про допомогу київського «Динамо» медичному закладу. Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

«Лише «Динамо» з 2014 року, з часів найтяжчих боїв, нам завжди допомагає. До нас приходили і футболісти «Динамо», які навіть самі, без ініціативи клубу, заносили хлопцям подарунки або конверти, або просто провідували.

І клуб привозить не просто якийсь пакетик з журналами. У нас половину палати займали ці величезні сумки. Президент фан-клубу «Динамо» мені дзвонить і питає, що хлопцям потрібно. Це можуть бути куртки, спортивні костюми. Завжди все найкраще, нове», - сказала Юсупова.

Нагадаємо, у квітня гравці київського «Динамо» Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко та Віктор Циганков, легенда клубу Володимир Мунтян, а також представники динамівського фан-клубу відвідали поранених воїнів ЗСУ у військовому шпиталі.