Лише «Динамо» регулярно допомагає пораненим бійцям ЗСУ – волонтер
Волонтер при Головному військовому клінічному шпиталі Міністерства оборони України Наталія Юсупова розповіла про допомогу київського «Динамо» медичному закладу. Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».
«Лише «Динамо» з 2014 року, з часів найтяжчих боїв, нам завжди допомагає. До нас приходили і футболісти «Динамо», які навіть самі, без ініціативи клубу, заносили хлопцям подарунки або конверти, або просто провідували.
І клуб привозить не просто якийсь пакетик з журналами. У нас половину палати займали ці величезні сумки. Президент фан-клубу «Динамо» мені дзвонить і питає, що хлопцям потрібно. Це можуть бути куртки, спортивні костюми. Завжди все найкраще, нове», - сказала Юсупова.
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Нагадаємо, у квітня гравці київського «Динамо» Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко та Віктор Циганков, легенда клубу Володимир Мунтян, а також представники динамівського фан-клубу відвідали поранених воїнів ЗСУ у військовому шпиталі.