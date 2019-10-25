Шабанов і Яремчук потрапили до символічної збірної туру Ліги Європи

Двоє українських футболістів потрапили до символічної збірної 3 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

До команди тижня за версією УЄФА потрапили захисник київського футбольного клубу “Динамо” Артем Шабанов і український нападник бельгійського “Гента” Роман Яремчук.

До символічної збірної 3-го туру групового етапу Ліги Європи також увійшли: Серхіо Ескудеро і Франко Васкес (“Севілья”), Аїлтон і Дані Кінтана (“Карабах”), Тен Копмейнерс і Уссама Ідрісса (АЗ), Ніколя Пепе (“Арсенал”) і Матвій Сафонов (“Краснодар”).

Нагадаємо, Артем Шабанов забив м’яч у поєдинку з “Копенгагеном” (1:1), а Роман Яремчук відзначився дублем в матчі “Гент” - “Вольфсбург” (2:2).

Зазначимо, що Яремчук забив в кожному з трьох останніх матчів за збірну України і “Гент”. Всього в нинішньому сезоні в його активі 12 голів в 16 матчах за бельгійську команду.

На фото: Р.Яремчук/Twitter@fanatikcomtr