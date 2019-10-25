Снігур зіграє з американкою у півфіналі турніру ITF Junior Finals

17-річна українська тенісистка Дар'я Снігур посіла перше місце у групі Liang юніорського Підсумкового турніру-2019 ITF World Tennis Tour Junior Finals в Ченду (Китай).

У своєму третьому матчі киянка мала зустрітися з латвійкою Каміллою Бартоне, яка знялася з поєдинку. Таким чином, Снігур має на турнірі три перемоги, повідомляє Укрінформ.

У півфіналі українка зустрінеться з 18-річною американською тенісисткою Тайрою Херрікейн Блек.

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У другій зустрічі 1/2 фіналу зіграють дві представниці Франції - Діана Паррі та Ельза Жакмен.