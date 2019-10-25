Спортсменка з Нацгвардії виграла "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики

Спортсменка з Національної гвардії України Ірина Деха виборола "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики.

Про це повідомляє МВС України у Facebook.

"Спортсменка з Національної гвардії України Ірина Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики. Нацгвардійка виступала у ваговій категорії до 76 кг. Всі вправи Ірина завершила на першому місці. У кращій спробі ривка підняла 112 кг, в штовханні - оформила "мале золото" з результатом 133 кг. Показник суми двоборства - 245 кг - зробив старшого сержанта Деху абсолютною переможницею категорії", - йдеться у повідомленні.

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