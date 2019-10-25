Михайличенко: "Динамо" не вдалося конструктивно зіграти з "Копенгагеном"

Головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олексій Михайличенко поділився враженнями від гри команди з “Копенгагеном” (1:1) в матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи УЕФА.

Олексій Михайличенко, зокрема, зазначив, що команді не вдалося конструктивно зіграти в атаці, моментів було небагато, але, на думку тренера, у "Динамо" вони були гостріше.

“Що не вдалося? Не вийшло конструктивно зіграти в атаці. “Копенгаген” зумів нав'язати боротьбу, а нам не вистачило швидкості, комбінаційної гри. Багато верхових єдиноборств ми програли, хоча готувалися до цього.

Безумовно, пропущений гол наклав відбиток і на перший тайм, і на весь матч. Він приніс дискомфорт всій команді. Але не думаю, що команда розгубилася, ми намагалися налагодити гру і комбінувати. Однак багато сьогодні не вдавалося.

Мені здалося, що моментів було небагато, але у нас вони були гостріше. Ми набрали одне очко, але втратили два”, - цитує Михайличенка пресслужба ФК “Динамо”.

Також наставник київських футболістів прокоментував відсутність у заявці на цей матч Віталія Буяльського: “На передматчевому тренуванні він отримав пошкодження. Поки не знаємо, наскільки воно серйозно. Будемо сподіватися, що незабаром Віталій повернеться на поле”.

Як повідомлялося, 24 жовтня футболістам київського "Динамо" не вдалося вдома обіграти данський "Копенгаген" у груповому турнірі Ліги Європи УЕФА. У матчі 3 туру розіграшу динамівці на НСК "Олімпійський" у Києві зіграли з "Копенгагеном" внічию (1:1). У дебюті зустрічі рахунок на 2-й хвилині відкрили гості, а після перерви (на 53-й хвилині) Артем Шабанов зрівняв його.