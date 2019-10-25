Де дивитися матчі 12 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 12-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 26 жовтня, матчем на стадіоні ім. В. Бойка у Маріуполі.

Поєдинок "Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка) о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ. Перший ігровий день продовжать матчі луганської "Зорі" і полтавської "Ворскли" (17.00: Уніан-ТБ) та донецького "Олімпіка" і "Дніпра-1" (17.00; "Футбол 2"). Завершиться 12-й тур у неділю, 27 жовтня, поєдинками "Львова" з чернігівською "Десною" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з "Олександрією" (17.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з львівськими "Карпатами" (17.00; "2+2"). Читайте також: Ліга Європи УЄФА: результати матчів третього туру Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки, "Динамо" - 23, "Десна" - 20, "Олександрія" - 19, "Зоря" - 19, "Колос" - 14, "Маріуполь" - 13, "Дніпро-1" - 11, "Карпати" - 9, "Олімпік" - 8, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.