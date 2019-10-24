Фінал WBSS в суперлегкій вазі розіграють Прогрейс і Тейлор

26 жовтня відбудеться одне з головних подій у світі боксу цього року - фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у суперлегкій вазі.

Чемпіон WBA Super і WBC Diamond американський боксер Реджис Прогрейс і володар титулу IBF британець Джош Тейлор розіграють Кубок Мухаммеда Алі. Про це повідомляє XSPORT.

Обидва боксери ще жодного разу не програвали в професійній кар'єрі і в них практично рівні шанси на перемогу. Правда, у Прогрейса більш значний послужний список - 24 бої проти 15 у Тейлора.

Сьогодні спортсмени провели традиційну дуель поглядів.

😠 Face off! 😠



These two just don't like each other... pic.twitter.com/TqXscdcePw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 24 жовтня 2019 р.

Букмекери більше шансів на перемогу дають Реджису — 56%, Джошу - лише 40%. При цьому експерти більше вірять в дострокову перемогу Прогрейса (63%), ніж за очками (56%). Тейлор у свою чергу заявляє, що без проблем виграє бій.

Фото: Matchroom