Ліга чемпіонів УЄФА: "Ліверпуль" розгромив "Генк", "Барселона" виграла у Празі

У Лізі чемпіонів УЄФА відбулися заключні матчі третього туру групової стадії найпрестижнішого футбольного турніру серед європейських клубів.

Чинний володар трофею "Ліверпуль" завдяки дублю Алекса Окслейда-Чемберлена та голам Садіо Мане і Мохамеда Салаха продовжив захист титулу упевненою виїзною перемогою над бельгійським "Генком" (4:1); інший фаворит турніру "Барселона" обіграла празьку "Славію" у столиці Чехії (2:1), де вже на 3-й хвилині відзначився форвард каталонців Ліонель Мессі, повідомляє Укрінформ.

Результати матчів Ліги чемпіонів, які відбулися в середу:

група E: "Генк" (Бельгія) - "Ліверпуль" (Англія) - 1:4, "Зальцбург" (Австрія) - "Наполі" (Італія) - 2:3;

група F: "Славія" (Чехія) - "Барселона" (Іспанія) - 1:2, "Інтер" (Італія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - 2:0;

група G: РБ "Лейпциг" (Німеччина) - "Зеніт" (Росія) - 2:1, "Бенфіка" (Португалія) - "Ліон" (Франція) - 2:1;

група Н: "Аякс" (Голландія) - "Челсі" (Англія) - 0:1, "Лілль" (Франція) - "Валенсія" (Іспанія) - 1:1.

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" днем ​​раніше в Харкові зіграв внічию з чемпіоном Хорватії загребським "Динамо" - 2:2. В іншому матчі групи C англійський "Манчестер Сіті" на своєму полі з рахунком 5:1 розгромив бронзового призера італійської Серії А "Аталанту", у складі якої пенальті заробив і реалізував гравець збірної України Руслан Малиновський.

Поєдинки четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА пройдуть 5-6 листопада. "Шахтар" в Хорватії зустрінеться із загребським "Динамо".