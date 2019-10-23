«Київ-Баскет» обіграв «Дніпро» в Кубку Європи ФІБА

Кращим у переможців став Максим Пустозвонов.

«Київ-Баскет» обіграв «Дніпро» у першому матчі групового раунду Кубка Європи ФІБА – 95:88, повідомляє Укрінформ.

«Київ-Баскет» стартував з перемоги у груповому раунді Кубка Європи ФІБА. На своєму майданчику кияни обіграли інший український клуб «Дніпро» - 95:88.

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Українські клуби перебувають в групі F, де також грають болгарський «Левськи» і білоруський «Цмоки-Мінськ». Далі проходять 2 кращі команди групи.

«Київ-Баскет» у наступному матчі грає 30 жовтня у Софії проти «Левськи». «Дніпро» того ж дня зустрінеться в Мінську з місцевим «Цмоки».