«Динамо» все ще дуже хороша команда – тренер «Копенгагена»

Матч з «Копенгагеном» пропускають три ключові гравці захисту «Динамо» - Бойко, Бурда і Кадар.

Головний тренер данського «Копенгагена» Столе Сольбаккен очікує на складний матч проти «Динамо» в Лізі Європи, повідомляє Укрінформ.

«Ми бачили багато матчів «Динамо». Це все ще дуже хороша команда, хоча «Шахтар» купує дорогих бразильців для Ліги чемпіонів і виглядає краще.

Ми не боїмося, але поважаємо суперника. Ми вже грали на цьому стадіоні проти «Дніпра». Ми очікуємо на два складних матчі проти «Динамо». Головне зіграти дисципліновано в захисті і використовувати свої шанси в атаці», - сказав Сольбаккен.

Матч групового етапу Ліги Європи «Динамо» - «Копенгаген» відбудеться завтра, 24 жовтня, на НСК «Олімпійський». Початок зустрічі о 22:00.