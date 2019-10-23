Ястремська обіграла Векич на турнірі WTA Elite Trophy

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала в середу на турнірі WTA Elite Trophy із призовим фондом 2 млн 419 тис 844 дол у китайському місті Чжухай.

24-та "ракетка" світу здолала суперницю з Хорватії Донну Векич (20) - 7:6 (8:6), 6:2, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 37 хвилин.

У групі "Азалія", окрім цих тенісисток, також виступає Кікі Бертенс з Нідерландів (10). Раніше Бертенс обіграла Векич з рахунком 7:6 (7:5), 6:2.

Як інформувало агентство, у парній сітці WTA Elite Trophy заявлена ​​українка Людмила Кіченок, яка зіграє разом з Андреєю Клепач зі Словенії.

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Українсько-словенський дует отримав другий номер посіву і потрапив до групи "Бугенвілія", в якій також виступлять пари Оксана Калашникова (Грузія)/Софія Кенін (США, 4) та Цзян Сіньюй/Тан Цянхуей (обидві - Китай, 5).

Турнір Hengqin Life WTA Elite Trophy триватиме до 27 жовтня.