Снігур виграла стартовий матч на юніорському Підсумковому турнірі ITF

Українка Дар'я Снігур успішно вступила в боротьбу на тенісному Підсумковому турнірі вісімки найсильніших юніорок планети у віковій категорії до 18-ти років ITF World Tennis Tour Junior Finals у Ченду (Китай).

У першому матчі групи Liang 17-річна Дар'я у трьох сетах обіграла 16-річну Ельзу Жакемо з Франції - 4:6, 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ. В іншому поєдинку латвійка Камілла Бартоне перемогла росіянку Оксану Селехметьєву - 4:6, 7:5, 6:4. У групі Li виступають француженка Діана Паррі, Геррікейн-Тара Блек зі США, Чжен Ціньвень з Китаю та японка Нацумі Кавагучі. Читайте також: Стаховський вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP в Німеччині Нагадаємо, що 2017 року Підсумковий турнір юніорок виграла українка Марта Костюк.