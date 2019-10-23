Снігур виграла стартовий матч на юніорському Підсумковому турнірі ITF

Снігур виграла стартовий матч на юніорському Підсумковому турнірі ITF

Укрінформ
Українка Дар'я Снігур успішно вступила в боротьбу на тенісному Підсумковому турнірі вісімки найсильніших юніорок планети у віковій категорії до 18-ти років ITF World Tennis Tour Junior Finals у Ченду (Китай).

У першому матчі групи Liang 17-річна Дар'я у трьох сетах обіграла 16-річну Ельзу Жакемо з Франції - 4:6, 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку латвійка Камілла Бартоне перемогла росіянку Оксану Селехметьєву - 4:6, 7:5, 6:4.

У групі Li виступають француженка Діана Паррі, Геррікейн-Тара Блек зі США, Чжен Ціньвень з Китаю та японка Нацумі Кавагучі.

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Нагадаємо, що 2017 року Підсумковий турнір юніорок виграла українка Марта Костюк.

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